दिल्ली के आवारा कुत्तों को लेकर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अलग पीठ गठित

लेखन गजेंद्र 09:17 am Aug 14, 202509:17 am

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को एक बार फिर दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले पर सुनवाई करेगी। बुधवार को कोर्ट ने इससे संबंधित स्वत: संज्ञान मामले को नई पीठ को सौंपा है। जिस पीठ ने पहले इस मामले पर सुनवाई कर 11 अगस्त को फैसला सुनाया था, उसके न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है। नई पीठ में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल हैं, जो गुरुवार को सुनवाई करेंगे।