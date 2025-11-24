दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, नोएडा समेत 20 इलाकों में AQI 400 के पार

सोमवार को सुबह 7 बजे, जहांगीरपुरी में AQI 455 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है। इसके अलावा रोहिणी में 458, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 444, आनंद विहार में 442, बवाना में439, अशोक विहार में 436, बुराड़ी में 433, अलीपुर में 412, ITO में 409 और द्वारका में AQI 401 शामिल किया गया है। राजधानी के बड़े हिस्से में लगातार खतरनाक स्थिति बनी रहने का संकेत मिला है।

नोएडा में 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण

दिल्ली के आसपास की बात करें तो नोएडा का AQI 413 पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा में AQI कुछ कम 399 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में भी जहरीली हवा का कहर जारी है, यहां AQI 432 है। गुरूग्राम और फरीदाबाद में स्थिति थोड़ी सही है। गुरूग्राम में AQI 291 और फरीदाबाद में 239 है। CPCB मानकों के अनुसार, 0-50 के बीच AQI अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर है।