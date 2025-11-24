दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, नोएडा समेत 20 इलाकों में AQI 400 के पार
क्या है खबर?
दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता अब और खराब होती जा रही है। सोमवार को दिल्ली-NCR के 20 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 पार निकल गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है। लगातार कोहरा बढ़ने से प्रदूषण और घातक धुंध में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) नियमों को सख्त किया गया है। शहर के 39 निगरानी केंद्रों में 20 में AQI 'गंभीर' है।
दिल्ली में कहां कितना प्रदूषण?
सोमवार को सुबह 7 बजे, जहांगीरपुरी में AQI 455 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है। इसके अलावा रोहिणी में 458, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 444, आनंद विहार में 442, बवाना में439, अशोक विहार में 436, बुराड़ी में 433, अलीपुर में 412, ITO में 409 और द्वारका में AQI 401 शामिल किया गया है। राजधानी के बड़े हिस्से में लगातार खतरनाक स्थिति बनी रहने का संकेत मिला है।
नोएडा में 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण
दिल्ली के आसपास की बात करें तो नोएडा का AQI 413 पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा में AQI कुछ कम 399 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में भी जहरीली हवा का कहर जारी है, यहां AQI 432 है। गुरूग्राम और फरीदाबाद में स्थिति थोड़ी सही है। गुरूग्राम में AQI 291 और फरीदाबाद में 239 है। CPCB मानकों के अनुसार, 0-50 के बीच AQI अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर है।
दिल्ली के इंडिया गेट पर कल हुआ प्रदर्शन
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर रविवार शाम को छात्रों समेत कई संगठनों के लोगों ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मिर्च स्प्रे किया गया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी बेबस हो गए। इस दौरान 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि दिल्ली सरकार दीर्घकालिक समाधान की जगह जल छिड़काव, क्लाउड सीडिंग और AQI स्टेशनों के पास छिड़काव कर पल्ला झाड़ रही है।
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की परत छाई हुई है। वीडियो ITO से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2025
CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार इलाके के आसपास AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 410 दर्ज किया गया है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/6a8UMuh6xT