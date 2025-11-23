दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन, पुलिस ने 6 को हिरासत में लिया

दिल्ली में लगातार जहरीली हो रही हवा (वायु प्रदूषण) के खिलाफ रविवार शाम को एक बार फिर इंडिया गेट पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के रोकने पर प्रदर्शनकारियों ने उन पर मिर्च स्प्रे का छिड़काव कर दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस मिर्च स्प्रे में 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शन शाम को इंडिया गेट पर एकत्र हुए प्रदर्शनकारी पुलिस ने बताया कि शाम को प्रदर्शनकारी शहर की बहुत खराब वायु गुणवत्ता पर कार्रवाई की मांग को लेकर इंडिया गेट के पास एकत्र हुए थे। इस प्रदर्शन की अनुमति न होने के कारण पुलिस ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माने और नारेबाजी करने लग गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें प्रदर्शन के लिए इंडिया गेट की जगह जंतर-मंतर को निर्धारित किया गया है।

उग्रता पुलिस के रोकने पर उग्र हुए प्रदर्शनकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों का एक समूह सी-हेक्सागन क्षेत्र में घुस गया और बेरिकेडिंग को पार करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मचारियों के फंसने की बात कहकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी बेरिकेडिंग तोड़कर सड़क पर आ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो किसी ने मिर्च स्प्रे कर दिया। इससे 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा।

कार्रवाई पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) देवेश कुमार महला ने कहा, "यह बहुत ही असामान्य था। पहली बार प्रदर्शनकारियों ने यातायात और कानून व्यवस्था का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 6 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है।" उन्होंने आगे कहा, "घटना का आकलन करने और क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए जल्द ही एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।"