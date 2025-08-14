दिल्ली के कालकाजी में एक युवक की पेड़ गिरने से मौत (फाइल तस्वीर: एक्स/@KhayalaBibi)

दिल्ली के कालकाजी में बारिश के दौरान बाइक सवार पर गिरा पेड़, युवक की मौत

लेखन गजेंद्र 01:23 pm Aug 14, 202501:23 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसा गुरुवार को दोपहर बाद उस समय हुआ, जब बाइक सवार युवक मौके से गुजर रहा था। तभी एक बड़ा नीम का पेड़ उसके ऊपर भरभराकर गिर पड़ा। घटना के बाद सोशल मीडिया पर दर्दनाक वीडियो सामने आई है, जिसमें व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा दिख रहा है।