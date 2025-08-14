दिल्ली के कालकाजी में बारिश के दौरान बाइक सवार पर गिरा पेड़, युवक की मौत
क्या है खबर?
दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसा गुरुवार को दोपहर बाद उस समय हुआ, जब बाइक सवार युवक मौके से गुजर रहा था। तभी एक बड़ा नीम का पेड़ उसके ऊपर भरभराकर गिर पड़ा। घटना के बाद सोशल मीडिया पर दर्दनाक वीडियो सामने आई है, जिसमें व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा दिख रहा है।
हादसा
कार क्षतिग्रस्त, 2 अन्य घायल
हादसे के दौरान एक कार भी पेड़ के नीचे आने से क्षतिग्रस्त हो गई है। 2 अन्य लोग घटना में घायल हुए हैं। मृतक की पहचान सामने नहीं आई है। मौके पर पुलिस और बचाव कर्मी पहुंच गए हैं। पेड़ को काटकर हटाया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में गुरुवार सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद का वीडियो (सावधान- दृश्य विचलित कर सकते हैं)
साउथ दिल्ली के कालकाजी में भारी वर्षा से पेड़ गिर गया, एक बेचारा बाइक सवार दब कर मौके पर ही मर गया।— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 14, 2025
अब तक भारी वर्षा के चलते करीब 2 दर्जन लोग जान गवा चुके हैं। मगर भाजपा की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता।
हर बारिश में लोग मर रहे हैं ।राखी त्यौहार के दिन 2.5 साल के भाई का इंतज़ार… pic.twitter.com/CykXgevxcn