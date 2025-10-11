दिल्ली टेस्ट: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मजबूत की अपनी स्थिति, ऐसा रहा दूसरा दिन

भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली में जारी सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली। भारत के 518/5 के स्कोर पर पहली पारी घोषित करने के बाद वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में दिन का खेल खत्म होने तक 140 पर 4 विकेट गंवा दिए थे। शाई होप (31) और विकेटकीपर बल्लेबाज टेविन इमलाच (14) क्रीज पर जमे हुए थे। आइए दूसरे दिन के खेल पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी वेस्टइंडीज ने नियमित अंतरराल पर गंवाए विकेट वेस्टइंडीज को अपनी पहली पारी में 21 रन के कुल स्कोर पर जॉन कैम्पबेल (10) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद तेजनारायण चंद्रपॉल (34) और एलिक अथानाजे (41) ने 66 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी, लेकिन उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इससे केरेबियन टीम पर दबाव आ गया और उसने कप्तान रोस्टन चेज (0) का विकेट भी गंवा दिया। अब मेहमान टीम संघर्ष करती नजर आ रही है।

गेंदबाजी कैसी रही भारतीय टीम की गेंदबाजी? भारत के लिए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अब तक सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने 14 ओवर में 3 मेडन के साथ 37 रन खर्च करते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी तरह स्पिनर कुलदीप यादव 12 ओवर में 3 मेडन के साथ 45 रन खर्च करते हुए 1 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। इसी तरह जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर ने भी किफायती गेंदबाजी की, लेकिन वह विकेट चटकाने में सफल नहीं हुए।

शतक गिल ने बतौर कप्तान जड़ा 5वां टेस्ट शतक भारत के लिए गिल ने नाबाद 129 रन की पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां और बतौर कप्तान 5वां शतक रहा है। वह अब टेस्ट कप्तान बनने के पहले ही साल में 5 शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। इसी तरह वह अब टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में बतौर कप्तान संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले कोहली साल 2017 और 2018 में ऐसा कर चुके हैं।

रिकॉर्ड WTC में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बने गिल गिल WTC इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 39 मैचों की 71 पारियों में 2,826 रन हो गए हैं। उन्होंने पारी का 32वां रन बनाते ही ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 67 पारियों में 2,731 रन बनाए हैं। इस शतक के साथ ही गिल ने टेस्ट में सर्वाधिक शतकों के माममें पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और नवजोत सिंह सिद्धू को पीछे छोड़ दिया है। दोनों ने 9-9 शतक जड़े हैं।

उपलब्धि गिल ने बतौर कप्तान पूरे किए 1,000 अंतरराष्ट्रीय रन पारी का 33वां रन बनाते ही गिल के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान 1,000 रन भी पूरे हो गए। वह टेस्ट में बतौर कप्तान 7 मैचों की 12 पारियों में 933 रन बना चुके हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 5 पारियों 170 रन बनाए हैं। वह बतौर कप्तान तीसरे सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले भारतीय हैं। उन्होंने 17 पारियों में ऐसा किया है। सुनील गावस्कर और विराट कोहली (15-15 पारी) पहले और मोहम्मद अजहरुद्दीन (16) दूसरे नंबर पर हैं।