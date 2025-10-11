कार का बीमा लेते समय उसके साथ एड-ऑन लेने पर भी ध्यान देना चाहिए (तस्वीर: फ्रीपिक)

कार का बीमा लेते समय रखें इन बातों का ध्यान, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना

क्या है खबर?

दिवाली नजदीक आते ही भारत में कारों की बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि कार निर्माता कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए कई आकर्षक ऑफर्स की पेशकश करती हैं। लोग भी त्योहारों पर छूट और ऑफर के कारण नई गाड़ियां खरीदने पर विचार करते हैं। इस दौरान उनका ध्यान बीमा पर नहीं होता है और जल्दबाजी में कई चूक कर बैठते हैं। आइए जानते हैं दिवाली पर नई कार के साथ बीमा लेते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।