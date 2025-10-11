कार का बीमा लेते समय रखें इन बातों का ध्यान, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना 

कार का बीमा लेते समय रखें इन बातों का ध्यान, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना
क्या है खबर?
दिवाली नजदीक आते ही भारत में कारों की बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि कार निर्माता कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए कई आकर्षक ऑफर्स की पेशकश करती हैं। लोग भी त्योहारों पर छूट और ऑफर के कारण नई गाड़ियां खरीदने पर विचार करते हैं। इस दौरान उनका ध्यान बीमा पर नहीं होता है और जल्दबाजी में कई चूक कर बैठते हैं। आइए जानते हैं दिवाली पर नई कार के साथ बीमा लेते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
एड-ऑन
एड-ऑन से मिलेंगे कई अतिरिक्त फायदे
दीर्घकालिक कवरेज: पॉलिसीबाजार के अनुसार, 3+3 साल की दीर्घकालिक मोटर बीमा स्कीम चुनना बेहतर होता है। यह 3 साल के लिए थर्ड-पार्टी और खुद के नुकसान का कवरेज को जोड़ती हैं। इससे खरीदारों को वार्षिक नवीनीकरण और बढ़ते प्रीमियम से बचने में मदद मिलती है। एड-ऑन राइडर्स: त्योहारों पर कार खरीदते समय जीरो डेप्रिसिएशन, रोड साइड असिस्टेंस और रिटर्न-टू-इनवॉइस जैसे एड-ऑन ले सकते हैं। इससे दुर्घटना या अप्रत्याशित क्षति की स्थिति में वाहन पूरी तरह से कवर होगा।
कैशलैस विकल्प
कैशलेस विकल्पों पर भी रखें नजर
कैशलेस क्लेम विकल्प: इस दौरान कैशलेस विकल्पों की जांच करना जरूरी है, जो खरीदारों को देशभर के गैरेजों में दावों का निपटान करने की सुविधा देती हैं। बीमा लेने से पहले कवरेज सीमा और पॉलिसी शर्तों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और मूल्यांकन करें कि कौन से ऐड-ऑन राइडर आपकी कार और ड्राइविंग आदतों के अनुकूल हैं। दावा निपटान विकल्पों और नेटवर्क गैरेजों की भी जांच करें। इसके अलावा अल्पकालिक और दीर्घकालिक पॉलिसियों के प्रीमियम की तुलना करें।