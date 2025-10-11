BMW ग्रुप ने पिछले 9 महीनों में करीब 12,000 कारें बेची हैं (तस्वीर: BMW)

BMW ने भारत में हासिल की अब तक सबसे ज्यादा बिक्री, जानिए आंकड़े

क्या है खबर?

लग्जरी कार निर्माता BMW ग्रुप ने भारतीय बाजार में इस साल के पहले 9 महीनों में अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की है। उसने जनवरी से सितंबर के बीच 11,978 कारें और 3,976 मोटरसाइकिलें बेची हैं। इनमें से 11,510 की बिक्री BMW और 468 की मिनी ने की है। इसमें सबसे अहम योगदान तीसरी तिमाही का रहा है, जिसमें सालाना 21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री हासिल हुई है।