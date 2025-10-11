BMW ने भारत में हासिल की अब तक सबसे ज्यादा बिक्री, जानिए आंकड़े 

BMW ने भारत में हासिल की अब तक सबसे ज्यादा बिक्री, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
लग्जरी कार निर्माता BMW ग्रुप ने भारतीय बाजार में इस साल के पहले 9 महीनों में अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की है। उसने जनवरी से सितंबर के बीच 11,978 कारें और 3,976 मोटरसाइकिलें बेची हैं। इनमें से 11,510 की बिक्री BMW और 468 की मिनी ने की है। इसमें सबसे अहम योगदान तीसरी तिमाही का रहा है, जिसमें सालाना 21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री हासिल हुई है।
इलेक्ट्रिक कारें
इलेक्ट्रिक कारों का बिक्री में सबसे ज्यादा योगदान
सितंबर में GST में बदलाव लागू होने के कारण कीमतों में कटौती और त्योहारी मांग के चलते एक नया मासिक रिकॉर्ड भी बना। कार निर्माता ने 2,509 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के साथ भारत के शीर्ष लग्जरी EV ब्रांड के रूप में अपनी बढ़त बनाए रखी। EV का सालाना 246 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल बिक्री में 21 प्रतिशत का योगदान रहा। इस दौरान BMW iX1 सबसे ज्यादा बिकने वाली EV रही, उसके बाद i7 का स्थान रहा।
पसंद
ये मॉडल बने ग्राहकों की पसंद
भारतीय बाजार में 7 सीरीज, 5 सीरीज, 3 सीरीज और iX1 जैसे लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल्स ने 169 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5,720 की बिक्री हासिल की है। अब कंपनी की कुल बिक्री में इनका हिस्सा आधा है। 3 सीरीज 16 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान रही। स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल्स (SAV) ने कुल बिक्री में 59 प्रतिशत का योगदान दिया, जिनकी बिक्री 7,040 रही, जबकि X1 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रही।