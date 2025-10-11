टेस्ट क्रिकेट: इन भारतीयों ने बतौर कप्तान जड़े हैं सर्वाधिक शतक, शीर्ष पर है यह दिग्गज

#1 विराट कोहली - 20 शतक भारत के लिए टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। उन्होंने 68 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए 113 पारियों में 54.80 की औसत से 5,864 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने 20 शतक और 18 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 254 रन का रहा है। उन्होंने साल 2017 और 2018 के एक कैलेंडर वर्ष में बतौर कप्तान 5-5 शतक जड़ने का कारनामा किया था।

#2 सुनील गावस्कर - 11 शतक इस सूची में दूसरे पायदान पर पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर हैं। उन्होंने टेस्ट करियर में 47 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए 74 पारियों में 50.72 की औसत से 3,449 रन अपने नाम किए हैं। उस दौरान उन्होंने 11 शतक और 14 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 205 रन का रहा था। उन्होंने खिलाड़ी के रूप में 78 मैचों की 140 पारियों में 6,673 रन बनाए थे, जिसमें 23 शतक और 31 अर्धशतक शामिल थे।

#3 मोहम्मद अजहरुद्दीन - 9 शतक इस सूची में तीसरे पायदान पर पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 47 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए 68 पारियों में 43.93 की औसत से 2,856 रन अपने नाम किए हैं। उस दौरान उन्होंने 9 शतक और 9 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 192 रन का रहा था। उन्होंने खिलाड़ी के रूप में 52 मैचों की 79 पारियों में 3,359 रन बनाए थे, जिसमें 13 शतक और 12 अर्धशतक शामिल थे।

#4 सचिन तेंदुलकर - 7 शतक इस सूची में चौथे नंबर पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 25 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए 43 पारियों में 51.35 की औसत से 2,054 रन अपने नाम किए हैं। उस दौरान उन्होंने 7 शतक और 7 अर्धशतक जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 217 रन का रहा था। उन्होंने खिलाड़ी के रूप में 175 मैचों की 286 पारियों में 13,867 रन बनाए थे, जिसमें 44 शतक और 61 अर्धशतक शामिल थे।