दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ी, अलर्ट जारी

लेखन गजेंद्र
Aug 14, 2025
11:43 am
क्या है खबर?

दिल्ली समेत पूरे भारत में मानसून पूरी तरह पैठ बना चुका है। लगातार हो रही बारिश से इलाकों में जलभराव की समस्या हो रही है। बारिश 15 अगस्त की छुट्टी के साथ ही लंबे वीकेंड प्लान को भी चौपट कर सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को दिल्ली-NCR के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 20 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना है। हालांकि, रेल और हवाई सेवाओं पर असर नहीं दिखा है।

दिल्ली-NCR के इन इलाकों में भरा पानी

दिल्ली में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कई प्रमुख इलाके पानी में डूब गए और कई अंडरपास पानी से लबालब भर गया। लाजपत नगर, आरके पुरम, लोधी रोड और दिल्ली-हरियाणा सीमा सहित क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। दिल्ली में सुब्रतो पार्क के पास आउटर रिंग रोड, पटपड़गंज और गुरुग्राम में बसई रोड पर भी सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। यहां सुबह से बारिश जारी है।

दिल्ली में बारिश का हाल

एपीएस कॉलोनी के पास जलभराव

उत्तर प्रदेश और पहाड़ी राज्यों में भी ऑरेंज अलर्ट

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बुधवार से बारिश हो रही है, जिसके चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गोमती नगर में लोग घुटनों तक पानी में चलते दिखे। IMD ने कन्नौज, मुरादाबाद, बरेली, झांसी समेत 58 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी बारिश जारी है। यहां पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी और देहरादून के स्कूल बंद रहेंगे। पहाड़ी राज्यों के कुछ इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी है।