दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ी, अलर्ट जारी

दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

लेखन गजेंद्र 11:43 am Aug 14, 202511:43 am

क्या है खबर?

दिल्ली समेत पूरे भारत में मानसून पूरी तरह पैठ बना चुका है। लगातार हो रही बारिश से इलाकों में जलभराव की समस्या हो रही है। बारिश 15 अगस्त की छुट्टी के साथ ही लंबे वीकेंड प्लान को भी चौपट कर सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को दिल्ली-NCR के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 20 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना है। हालांकि, रेल और हवाई सेवाओं पर असर नहीं दिखा है।