दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ी, अलर्ट जारी
क्या है खबर?
दिल्ली समेत पूरे भारत में मानसून पूरी तरह पैठ बना चुका है। लगातार हो रही बारिश से इलाकों में जलभराव की समस्या हो रही है। बारिश 15 अगस्त की छुट्टी के साथ ही लंबे वीकेंड प्लान को भी चौपट कर सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को दिल्ली-NCR के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 20 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना है। हालांकि, रेल और हवाई सेवाओं पर असर नहीं दिखा है।
बारिश
दिल्ली-NCR के इन इलाकों में भरा पानी
दिल्ली में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कई प्रमुख इलाके पानी में डूब गए और कई अंडरपास पानी से लबालब भर गया। लाजपत नगर, आरके पुरम, लोधी रोड और दिल्ली-हरियाणा सीमा सहित क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। दिल्ली में सुब्रतो पार्क के पास आउटर रिंग रोड, पटपड़गंज और गुरुग्राम में बसई रोड पर भी सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। यहां सुबह से बारिश जारी है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में बारिश का हाल
#WATCH | Delhi witnesses heavy rain showers across the city early early morning hours today— ANI (@ANI) August 14, 2025
visuals from Feroze Shah Road pic.twitter.com/wR8hkH0UHr
ट्विटर पोस्ट
एपीएस कॉलोनी के पास जलभराव
#WATCH | Delhi witnesses heavy waterlogging in many areas following torrential rainfall over the National Capital. Visuals from APS Colony. pic.twitter.com/xuOPGexOvC— ANI (@ANI) August 14, 2025
बारिश
उत्तर प्रदेश और पहाड़ी राज्यों में भी ऑरेंज अलर्ट
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बुधवार से बारिश हो रही है, जिसके चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गोमती नगर में लोग घुटनों तक पानी में चलते दिखे। IMD ने कन्नौज, मुरादाबाद, बरेली, झांसी समेत 58 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी बारिश जारी है। यहां पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी और देहरादून के स्कूल बंद रहेंगे। पहाड़ी राज्यों के कुछ इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी है।