दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 2 बच्चियों समेत 7 लोगों की मौत
घटना के बाद बचावकार्य जारी

दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 2 बच्चियों समेत 7 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान
Aug 09, 2025
02:58 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में लगातार हो रही तेज बारिश के बीच जैतपुर इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक घर की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मृतकों में 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं और राहत कार्य चल रहा है।

घटना

पुलिस बोली- 8-10 साल पुरानी झुग्गी बस्ती में गिरी दीवार

दिल्ली दक्षिण-पूर्व की एडिशनल DCP ऐश्वर्या शर्मा ने कहा, "यहां एक पुराना मंदिर है और उसके बगल में पुरानी झुग्गियां हैं, जहां कबाड़ी रहते हैं। रात भर हुई भारी बारिश के कारण दीवार गिर गई थी। इसमें 8 लोग फंस गए थे, जिन्हें बचाकर अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज चल रहा है। हमने अब इन झुग्गियों को खाली करा दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो।"

मृतक

मृतकों में 6 और 7 साल की बच्चियां भीं

मृतकों में 30-30 वर्षीय शबीबुल और रबीबुल, 45 वर्षीय मुत्तु अली, 25-25 वर्षीय रुबीना और डॉली, 6 वर्षीय रुखसाना और 7 वर्षीय हसीना शामिल हैं। ये सभी मूलरूप से पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कुछ लोग अभी भी दबे हैं। बता दें कि बीती रात से ही दिल्ली में तेज बारिश हो रही है। इस वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है और 100 से ज्यादा उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं।

ट्विटर पोस्ट

