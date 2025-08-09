दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 2 बच्चियों समेत 7 लोगों की मौत

दिल्ली दक्षिण-पूर्व की एडिशनल DCP ऐश्वर्या शर्मा ने कहा, "यहां एक पुराना मंदिर है और उसके बगल में पुरानी झुग्गियां हैं, जहां कबाड़ी रहते हैं। रात भर हुई भारी बारिश के कारण दीवार गिर गई थी। इसमें 8 लोग फंस गए थे, जिन्हें बचाकर अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज चल रहा है। हमने अब इन झुग्गियों को खाली करा दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो।"

मृतक

मृतकों में 6 और 7 साल की बच्चियां भीं

मृतकों में 30-30 वर्षीय शबीबुल और रबीबुल, 45 वर्षीय मुत्तु अली, 25-25 वर्षीय रुबीना और डॉली, 6 वर्षीय रुखसाना और 7 वर्षीय हसीना शामिल हैं। ये सभी मूलरूप से पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कुछ लोग अभी भी दबे हैं। बता दें कि बीती रात से ही दिल्ली में तेज बारिश हो रही है। इस वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है और 100 से ज्यादा उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं।