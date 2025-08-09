'ऑपरेशन सिंदूर' में मार गिराए थे पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान- वायुसेना प्रमुख

बयान

सिंह बोले- ये सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला हमला

सिंह ने बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें सीजन को संबोधित करते हुए कहा, "हमारे पास कम से कम 5 लड़ाकू विमानों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। एक बड़ा विमान, जो या तो एक ELINT विमान या AEW&C विमान हो सकता है, लगभग 300 किलोमीटर दूर से मारा गया था। यह वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला हमला है।"