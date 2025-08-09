LOADING...
'ऑपरेशन सिंदूर' में मार गिराए थे पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान- वायुसेना प्रमुख
लेखन आबिद खान
Aug 09, 2025
01:33 pm
क्या है खबर?

भारतीय वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था और भारत ने उसके 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक निगरानी विमान को भी करीब 300 किलोमीटर की दूरी से नष्ट कर दिया गया था। सिंह ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही।

बयान

सिंह बोले- ये सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला हमला

सिंह ने बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें सीजन को संबोधित करते हुए कहा, "हमारे पास कम से कम 5 लड़ाकू विमानों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। एक बड़ा विमान, जो या तो एक ELINT विमान या AEW&C विमान हो सकता है, लगभग 300 किलोमीटर दूर से मारा गया था। यह वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला हमला है।"

S-400

वायुसेना प्रमुख ने S-400 प्रणाली की तारीफ की

एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा, "हमारी वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया है। S-400 प्रणाली जिसे हमने हाल ही में खरीदा था, यह बेहद अहम रहा है। पाकिस्तान के पास लंबी दूरी के ग्लाइड बम थे, लेकिन वे उनका भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि वे वायु रक्षा को भेद नहीं सके। ऑपरेशन में S-400 ने शानदार प्रदर्शन किया और 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को हवा में ही मार गिराया।"

ट्विटर पोस्ट

