दिल्ली: अक्टूबर से बनना शुरू हो सकते हैं सहेली स्मार्ट कार्ड, जानें तरीका

शर्तें

किन-किन लोगों का बनेगा सहेली स्मार्ट कार्ड?

सहेली स्मार्ट कार्ड उन महिलाओं और ट्रांसजेंडर को मिलेगा, जिनकी उम्र 12 साल या इससे ज्यादा है। इस कार्ड का फायदा उठाने के लिए आपको दिल्ली का निवासी होना भी जरूरी है। इसके लिए दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। फिर किसी बैंक का चयन करना होगा और उस बैंक की शाखा में जाकर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद बैंक कार्ड को आपके पते पर भेज देगा।