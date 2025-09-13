दिल्ली: अक्टूबर से बनना शुरू हो सकते हैं सहेली स्मार्ट कार्ड, जानें तरीका
क्या है खबर?
दिल्ली में अक्टूबर के मध्य से सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए पंजीयन शुरू हो सकते हैं। इसके जरिए महिलाएं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग दिल्ली की सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। यह कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) प्रणाली के तहत लाया गया है। अभी महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा के लिए गुलाबी पर्ची दिखानी होती है। कार्ड बनने से सफर ज्यादा सुरक्षित, आसान और पेपरलेस हो जाएगा।
शर्तें
किन-किन लोगों का बनेगा सहेली स्मार्ट कार्ड?
सहेली स्मार्ट कार्ड उन महिलाओं और ट्रांसजेंडर को मिलेगा, जिनकी उम्र 12 साल या इससे ज्यादा है। इस कार्ड का फायदा उठाने के लिए आपको दिल्ली का निवासी होना भी जरूरी है। इसके लिए दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। फिर किसी बैंक का चयन करना होगा और उस बैंक की शाखा में जाकर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद बैंक कार्ड को आपके पते पर भेज देगा।
तरीका
कार्ड बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
ये कार्ड केवल DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए मान्य होगा। अगर आप अन्य परिवहन सेवाओं के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको अलग से टॉप-अप करना होगा। कार्ड मिलने के बाद उसे एक्टिव करना होगा। DTC के ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के जरिए ये एक्टिवेट होगा। कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली के पते का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, PAN कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज लगेंगे।