दिल्ली: लाल किले में जैन धार्मिक समारोह से एक करोड़ रुपये कीमत का स्वर्ण कलश चोरी

दिल्ली के लाल किला परिसर में एक जैन धार्मिक समारोह के दौरान सोने और कीमती रत्नों से जड़े कीमती स्वर्ण कलश के चोरी होने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रोजाना पूजा के लिए स्वर्ण कलश लाने वाले व्यवसायी सुधीर जैन ने पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि चोर ने भीड़ में धार्मिक वेशभूषा धारण की और कीमती कलश और अन्य वस्तु चुराकर फरार हो गया। पुलिस चोर की तलाश में जुटी है।

घटना CCTV में कैद हुई चोरी की यह घटना जैन ने बताया कि शुद्ध सोने से बने कलश का वजन लगभग 760 ग्राम है, जिसमें लगभग 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जड़े हैं। इसकी अनुमानित कीमत लगभग सवा करोड़ रुपये है। CCTV में भी यह चोरी की घटना कैद हो गई है। फुटेज में एक जैन पुजारी के भेष में संदिग्ध व्यक्ति कीमती सामान से भरा बैग लेकर भागता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कार्यक्रम लाल किला परिसर में क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? दरअसल, लाल किला परिसर के भीतर 15 अगस्त पार्क में आयोजित 10 दिवसीय धार्मिक आयोजन 'दसलक्षण महापर्व' आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुई हैं। गत बुधवार को आयोजक गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थे। उसी दौरान आरोपी साधु के भेष में सामान चुराकर फरार हो गया। समारोह की गतिविधियां दोबारा से शुरू होने के बाद कलश के चोरी होने का पता चला।