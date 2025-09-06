मेघालय हनीमून हत्याकांड: पुलिस ने दाखिल किया आरोपपत्र, सोनम समेत 5 को बनाया मुख्य आरोपी

मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) ने जांच पूरी करने के बाद शिलांग कोर्ट में 790 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। SIT ने इसमें राजा की पत्नी सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाह, विशाल सिंह चौहान, आशीष सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी को मुख्य आरोपी बनाया है। बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार पांचों अभियुक्त फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं।

सबूत पुलिस ने आरोपपत्र के साथ पेश किए अहम सबूत पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक (SP) विवेक सईम ने बताया कि सोहरा उप-मंडल न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए आरोपपत्र के साथ पर्याप्त भौतिक साक्ष्य और संलग्नक भी दाखिल किए गए हैं। इससे आराेपियों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) 238(A)/61(2) के तहत मामला दर्ज कर आरोप लगाए गए हैं।

आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा एक पूरक आरोपपत्र- सईम SP सईम ने बताया कि अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद 3 अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया जाएगा। इनमें प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर, उस इमारत का मालिक जहां राजा की हत्या के बाद सोनम छिपा हुई थी और सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरबार शामिल हैं। बता दें कि सबूतों को नष्ट करने और छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेम्स, तोमर और अहिरबार फिलहाल जमानत पर हैं।

स्वीकार सोनम और राज समेत अन्य आरोपी स्वीकार चुके हैं अपराध मेघालय पुलिस ने एक बयान जारी कर रहा कि उन्होंने शुक्रवार शाम 790 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। इसमें सोनम, राज, विशाल, आशीष और आनंद को ही मुख्य आरोपी बताया गया है। सोनम के सामने ही अन्य आरोपियों ने राजा की हत्या की थी। पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों ने हत्या में अपनी भूमिका पहले ही स्वीकार कर ली है। इसी तरह मामले की जांच के तहत अपराध स्थल की पहचान भी पहले की जा चुकी है।