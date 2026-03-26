दिल्ली कार धमाका: जांच में अंतरराष्ट्रीय साजिश होने के संकेत, NIA को मिली कट्टरपंथी सामग्री

रिपोर्ट NIA को मिली कट्टरपंथी और भड़काऊ सामग्री रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए तर्क दिया है कि बरामद किए गए डिजिटल साक्ष्यों को लेकर पूछताछ करना जरूरी है। NIA को मिली सामग्री में ऐसी जानकारी है, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के जरिए विस्फोटक बनाने का तरीका बताती है जांचकर्ताओं का मानना है कि इस सामग्री का विश्लेषण करने की जरूरत है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या यह चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देती है।

अरबी सामग्री के विश्लेषण के लिए जामिया के प्रोफेसर की मदद लेगी NIA NIA ने बरामद ग्रंथों और डिजिटल दस्तावेजों का विश्लेषण करने के लिए दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया के अरबी भाषा विशेषज्ञ की मदद का अनुरोध किया है। इस विशेषज्ञ को बरामद हुए साहित्य और लेखों का गहन विश्लेषण करने और एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। NIA का मानना है कि इस सामग्री का उद्देश्य कथित तौर पर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार करना और रोजमर्रा की सामग्रियों का उपयोग करके विस्फोटक तैयार करने को बढ़ावा देना है।

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व्हाट्सऐप व्हाट्सऐप ग्रुप्स पर नजर रख रही NIA NIA ने कुछ ऐसे व्हाट्सऐप ग्रुप की पहचान की है, जिनका इस्तेमाल संदिग्ध मॉड्यूल से जुड़े सदस्य बातचीत के लिए करते थे। एजेंसी अंसार गजवत उल हिंद नामक समूह से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है, जिसे एक प्रतिबंधित संगठन से संबंधित बताया गया है। इसके अलावा कुछ मोबाइल नंबरों को इंटरसेप्ट किया गया है, ताकि उन व्यक्तियों की पहचान की जा सके जो कट्टरपंथी या जिहादी विचारधारा का पालन करते हैं।

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