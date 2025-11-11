दिल्ली कार धमाके में किन चीजों का किया गया था इस्तेमाल? सामने आई बड़ी जानकारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार रात को काम में हुए भीषण धमाके में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, इस धमाके को अंजाम देने के लिए अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर के इस्तेमाल किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच में इसके सबूत मिले हैं। बता दें कि इस घातक विस्फोट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 अन्य घायल हैं।

जांच विस्फोट की जांच में और क्या सामने आया? शुरुआती जांच में सामने आया कि धमाके की जगह कोई गड्ढा नही हुआ है, लेकिन वह इतना तेज था कि आगे वाले गाड़ी के परखच्चे उड़े हैं। हालांकि, मौके पर RDX के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन इसे फियादीन हमला कहा जा सकता है। जांच से यह भी स्पष्ट होता है कि इस जगह पर विस्फोट करना लक्ष्य नहीं था और विस्फोट पदार्थ ले जाते समय अचानक धमाका हो गया। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

कार्रवाई पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज किया मामला? दिल्ली पुलिस ने इस धमाके के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। UAPA की धारा 16 और 18 के तहत कोतवाली पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया है, जो आतंकवादी कृत्यों के लिए दंड और साजिश से संबंधित है। इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट के साथ, दिल्ली भर में कई जगहों पर छापेमारी कर संदिग्धों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

संबंध फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक से जोड़ा जा रहा संबंध सुरक्षा एजेंसियों की जांच में इस विस्फोट का संबंध फरीदाबाद के धौज गांव से एक एक डॉक्टर के घर से भी जोड़ा जा रहा है, जहां से लगभग 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट और हथियार बरामद किए गए थे। माना जा रहा है कि संदिग्ध मोहम्मद उमर एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना भयानक था कि घटनास्थल के पास शवों के अंग बिखरे पड़े थे और कई किलोमीटर दूर तक आवास आई थी।

वाहन लगाया जा रहा है वाहन मालिक का पता पुलिस विस्फोट में शामिल वाहन के मालिक का भी पता लगा रही है। अपने अंतिम मालिक मोहम्मद सलमान तक पहुंचने से पहले यह कार कई बार बेची गई थी। दिल्ली भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और जांच जारी है। इस धमाके ने पूरी दिल्ली को सहमा दिया है।