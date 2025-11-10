कौन है जम्मू-कश्मीर का डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसके किराए के घर पर मिला 360 किलो विस्फोटक?

पहचान पहले जानिए, आतंकी मामला क्या है? जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में 19 अक्टूबर को जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के पोस्टर चिपकाने का मामला सामने आया था, जिसमें सुरक्षा बलों को धमकी दी गई थी। मामले की जांच शुरू हुई तो काजीगुंड निवासी डॉक्टर आदिल अहमद राठेर की जानकारी मिली, जिसे 6 नवंबर को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। उसके बयान में मुजम्मिल शकील का नाम आया, जिसको पुलिस ने सोमवार को फरीदाबाद से पकड़ा है और छापेमारी की है।

पहचान कौन है मुजम्मिल शकील? डॉक्टर शकील के पुलवामा जिले के कोइल गांव का रहने वाला है। वह फरीदाबाद की अल-फलाह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में MBBS का लेक्चरर है। उसने 3 महीने पहले फरीदाबाद के धौज गांव में एक किराए का कमरा लिया था, जहां वह खुद नहीं रहता था बल्कि अपना सामान रखता था। पुलिस ने उसके कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है, जिसे पहले 350 किलो RDX बताया जा रहा था। शकील जैश को ओवरग्राउंड आतंकी है।

बरामद पिछले 15 दिन से चल रहा था ऑपरेशन फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार ने सोमवार को बताया कि संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने के लिए पिछले 15 दिन से संयुक्त अभियान चल रहा था। सोमवार को पुलिस ने मुजम्मिल के घर से 360 किलोग्राम विस्फोटक, 20 टाइमर, बैटरियां, एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 83 जिंदा कारतूस, एक पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। इनका उपयोग आतंकी गतिविधि के लिए किए जाने की संभावना थी। अभी भी जांच चल रही है।