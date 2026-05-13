ऑल्टमैन ने मस्क पर लगाया OpenAI का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आरोप

जवाब

आरोप का ऑल्टमैन ने दिया यह जवाब

ऑल्टमैन से पूछा गया कि मस्क के इस आरोप के बारे में उनका क्या विचार है कि OpenAI के अन्य संस्थापकों ने AI मॉडल्स को बेचने के लिए एक लाभ-आधारित सहायक कंपनी शुरू करके एक चैरिटी से धन चुराया। इस पर उन्होंने कहा, "इस तरह की बात को समझना मेरे लिए मुश्किल है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी संस्थाओं में से एक की स्थापना की है। यह संस्था अविश्वसनीय काम कर रही है और आगे भी बहुत कुछ करेगी।"