सोनिया गांधी गुरूग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती, छोटा ऑपरेशन हुआ

इससे पहले सोनिया 24 मार्च, 2026 की रात 10:22 बजे बुखार के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई थीं। अस्पताल के चेयरमैन डॉ अजय स्वरूप के अनुसार, डॉ डीएस राणा, डॉ एस नंदी और डॉ अरूप बसु की देखरेख में उन्हें एक सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स से इलाज दिया गया। उनको 31 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वह पूरी तरह स्वस्थ्य बताई गई थीं।

जांच

सांस की तकलीफ से जूझ रही हैं सोनिया

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया इस साल जनवरी में भी अस्पताल में भर्ती हुई थीं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के बाद यहां लाया गया था। उस समय अस्पताल के प्रमुख अजय स्वरूप ने कहा था कि विस्तृत चिकित्सा जांच में पता चला है कि दिल्ली में ठंड और प्रदूषण के मिले-जुले प्रभाव के कारण सोनिया के ब्रोंकियल अस्थमा की स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी। उनका इलाज एंटीबायोटिक्स और अन्य सहायक दवाओं से किया जा रहा है।