दिल्ली कार धमाके में जैश का हाथ, आतंकी हमलों में महिला विंग का इस्तेमाल चिंताजनक- UN

रिपोर्ट में जैश की महिला विंग को लेकर क्या कहा गया है?

रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 अक्टूबर, 2025 को जैश प्रमुख मसूद अजहर ने जमात उल-मुमिनात नाम से महिला विंग बनाने का ऐलान किया था। UN के मुताबिक, इस नए संगठन का उद्देश्य आतंकी हमलों का समर्थन करना था, जिससे समूह की भर्ती और मदद करने की रणनीति में बदलाव आया है। ऐसे कदम दूसरे चरमपंथी संगठनों में हुए बदलाव की तरह है, जो महिलाओं को शामिल कर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बढ़ाने और जांच से बचने की कोशिश करते हैं।