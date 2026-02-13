शेयर बाजार में आज सुबह-सुबह क्यों देखने को मिल रही बड़ी गिरावट?

भारतीय शेयर बाजार में आज (13 फरवरी) सुबह-सुबह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 800 अंक टूट गया। सुबह 10:50 बजे सेंसेक्स 792 अंक गिरकर 82,882 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 करीब 250 अंक लुढ़ककर 25,558 पर पहुंच गया है। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। बाजार में शुरुआत से ही बिकवाली का दबाव बना रहा और निवेशकों में सतर्कता का माहौल दिखा है।

IT शेयर IT शेयरों में तेज बिकवाली आज की गिरावट की बड़ी वजह IT कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली रही है। कई बड़ी टेक कंपनियों के शेयर तेजी से नीचे आए, जिससे मुख्य सूचकांकों पर सीधा असर पड़ा। हाल के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरों और विदेशी बाजारों में टेक शेयरों की कमजोरी ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इसी कारण लोग मुनाफावसूली करते दिखे और बाजार में दबाव और बढ़ गया है।

विदेशी बाजार विदेशी बाजार और आर्थिक चिंता अमेरिका समेत कई वैश्विक बाजारों में गिरावट का असर भी भारतीय बाजार पर पड़ा है। वहां महंगाई से जुड़े आंकड़ों और आर्थिक सुस्ती की आशंका ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। कई निवेशक बड़े आर्थिक आंकड़ों के आने से पहले जोखिम लेने से बच रहे हैं। इसके अलावा, हाल में आई तेजी के बाद स्वाभाविक रूप से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, जिससे बाजार में और कमजोरी आई।

