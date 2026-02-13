रूस से S-400 की 288 मिसाइलें खरीदेगा भारत, 'ऑपरेशन सिंदूर' में हुई थीं इस्तेमाल

खबर 120 कम और 168 लंबी दूरी की मिसाइलें खरीदेगा भारत हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, DAC ने 120 लघु दूरी की मिसाइलें और 168 लंबी दूरी की मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है। इन्हें फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के जरिए खरीदा जाएगा। ये मिसाइलें 'ऑपरेशन सिंदूर' में इस्तेमाल हुई मिसाइलों की भरपाई के लिए खरीदी जा रही हैं। साथ ही भारत को इस साल जून और नवंबर में 2 और S-400 प्रणाली मिलने जा रही है। इनके लिए पहले ही रूस से समझौता हो चुका है।

खरीदी 'ऑपरेशन सिंदूर' में प्रभावी साबित हुई थी S-400 प्रणाली भारतीय वायु सेना रूस से 5 और S-400 मिसाइल प्रणालियों और पैंटसिर लघु-श्रेणी मिसाइल प्रणाली की खरीद की मांग कर रही है। ये सशस्त्र और आत्मघाती ड्रोन से निपटने में प्रभावी है। 'ऑपरेशन सिंदूर' में इन प्रणालियों का भारत ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। तब भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 314 किलोमीटर की दूरी से S-400 लंबी दूरी की मिसाइल के जरिए एक बड़े विमान को निशाना बनाया था।

बयान 114 राफेल विमान समेत इन खरीदी को भी मंजूरी DAC ने वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और नौसेना के लिए 6 P8I विमानों की खरीद को भी मंजूरी दी है। ये अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता है। इसके अलावा एयर-शिप-बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो-सैटेलाइट, भारतीय नौसेना के लिए 4 मेगावाट समुद्री गैस टरबाइन आधारित विद्युत जनरेटर, सेना के लिए टैंक रोधी माइंस और बख्तरबंद रिकवरी वाहनों (ARV) की खरीदी और T-72 टैंकों और पैदल सेना लड़ाकू वाहनों (BMP-II) के नवीनीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

