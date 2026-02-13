एयर इंडिया विमान हादसे में AAIB ने इटली की रिपोर्ट को खारिज किया (फाइल तस्वीर)

अहमदाबाद विमान हादसे पर इटली की रिपोर्ट को AAIB ने खारिज किया, कहा- गलत और अटकलबाजी

लेखन गजेंद्र 11:07 am Feb 13, 202611:07 am

क्या है खबर?

गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून, 2025 को हुए एयर इंडिया विमान हादसे के लेकर सामने आई इतालवी मीडिया की रिपोर्ट को विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। ब्यूरो ने रिपोर्ट को गलत और अटकलबाजी पर आधारित बताते हुए कहा, "जांच जारी है। कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।" AAIB ने कहा कि वह दुर्घटना और घटना जांच नियम, 2025 और ICAO अनुबंध-13 के तहत भारत के दायित्वों के अनुसार जांच करता है।