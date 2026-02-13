रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा नहीं करेंगे शादी का 'दिखावा', तुरंत किया ये काम

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी निजी रखने के लिए किया ये काम

लेखन ज्योति सिंह 11:18 am Feb 13, 202611:18 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी की खबरों को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं। भले ही दोनों ने इस खबरों पर अब तक आधिकारिक बयान न दिया हो, लेकिन अटकलें तो यही हैं कि दोनों फरवरी के आखिरी हफ्ते में शादी रचा रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि रश्मिका और विजय ने शादी के लिए उदयपुर का सिटी पैलेस चुना है। इस बीच, दोनाें ने अपनी शादी से जुड़ा आकर्षक प्रस्ताव ठुकरा दिया है।