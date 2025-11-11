दिल्ली में हुए भीषण विस्फोट में अब तक 13 की मौत, लाल किला 3 दिन बंद
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार शाम को एक कार में हुए भीषण विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 13 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार शाम को कुल 29 लोगों की सूची जारी की थी, जिसमें 8 मृतक थे और बाकियों का इलाज चल रहा था। मृतकों में अभी तक 3 से 4 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि अन्य अज्ञात हैं।
विस्फोट
मृतकों में उत्तर प्रदेश के लोगों की पहचान
अभी तक जिन मृतकों की पहचान हुई है, उसमें अधिकतर उत्तर प्रदेश के हैं। शामली के नौमान सोमवार को अपने कारोबार के सिलसिले में चांदनी चौक आए थे, जिनकी धमाके में मौत हो गई। अमरोहा निवासी अशोक कुमार और रेहरा अड्डा निवासी खाद विक्रेता लोकेश अग्रवाल की भी मौत हुई है। अशोक दिल्ली परिवहन निगम में संविदा परिचालक थे। श्रावस्ती के दिनेश मिश्रा (34), बिहार के समस्तीपुर निवासी पंकज साहनी (22) और मेरठ के मोहसिन की भी मौत हुई है।
बंद
लाल किला 3 दिन बंद, मेट्रो स्टेशन पर भी ताला
लाल किला के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को अगले 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। यहां कड़ी सुरक्षा रहेगी और पर्यटकों के आने-जाने पर रोक होगी। इसके अलावा लाल किला मेट्रो स्टेशन भी मंगलवार के लिए बंद किया गया है, जबकि अन्य स्टेशन निर्बाध रूप से खुले हैं। नेताजी सुभाष मार्ग पर छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक आने-जाने के मार्गों पर यातायाता परिवर्तन लागू है।
ट्विटर पोस्ट
मेरठ में मोहसिन का परिवार
#मेरठ- दिल्ली ब्लास्ट में मेरठ के रहने वाले मोहसिन की भी हुई मौत है, मोहसिन दिल्ली में ई रिक्शा चलाने का काम करता था, लगभग 2 साल से दिल्ली में रह रहा था, मोहसिन की मौत के बाद मेरठ स्थित घर में कोहराम मचा है, मोहसिन का शव मेरठ पहुंच चुका है लोगों की भीड़ उमड़ रहीं हैं, परिजनों की… pic.twitter.com/1L1a1h1haL— Raju Sharma journalist (@RajuSharmajour1) November 11, 2025
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में अस्पताल के बाहर रोते परिजन
#WATCH | Delhi | Relatives of those who were killed in the blast near the Red Fort yesterday mourn the demise of their loved ones. Eight people died in the blast.— ANI (@ANI) November 11, 2025
Visuals from outside the Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP) mortuary. pic.twitter.com/ipJFClHwJa