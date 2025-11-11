दिल्ली में हुए भीषण विस्फोट में अब तक 13 की मौत, लाल किला 3 दिन बंद

विस्फोट

मृतकों में उत्तर प्रदेश के लोगों की पहचान

अभी तक जिन मृतकों की पहचान हुई है, उसमें अधिकतर उत्तर प्रदेश के हैं। शामली के नौमान सोमवार को अपने कारोबार के सिलसिले में चांदनी चौक आए थे, जिनकी धमाके में मौत हो गई। अमरोहा निवासी अशोक कुमार और रेहरा अड्डा निवासी खाद विक्रेता लोकेश अग्रवाल की भी मौत हुई है। अशोक दिल्ली परिवहन निगम में संविदा परिचालक थे। श्रावस्ती के दिनेश मिश्रा (34), बिहार के समस्तीपुर निवासी पंकज साहनी (22) और मेरठ के मोहसिन की भी मौत हुई है।