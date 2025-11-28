मध्य प्रदेश में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को गोली मारकर पकड़ा गया
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 6 साल की बच्ची से रेप करने वाले 23 वर्षीय आरोपी सलमान उर्फ नजर को गुरुवार रात को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पिछले 6 दिन से फरार था। आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में एक सब-इंस्पेक्टर की बंदूक छीनकर पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद उसे गोली मारकर पकड़ा गया। आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी है। उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मुठभेड़
पुलिस ने रखा था 30,000 रुपये का इनाम
आरोपी सलमान को भोपाल के गांधी नगर में एक चाय की दुकान पर देखा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह 3 दिनों से राजधानी में था और रहने को घर ढूंढ रहा था। आरोपी चाय की दुकान पर 2 साल काम कर चुका था। वह एक परिचित से मिला। हालांकि, उसने आरोपी को शरण नहीं दी और न पुलिस को सूचित किया। आरोपी पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित था।
घटना
क्या है मामला?
सलमान पर आरोप है कि उसने 21 नवंबर को घर के बाहर खेल रही बच्ची को चॉकलेट देने का वादा किया और पास के जंगल में ले जाकर रेप किया। आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग गया था। बाद में परिजनों ने बच्ची की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि बच्ची आखिरी बार सलमान के साथ थी और मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई। बच्ची AIIMS भोपाल में है। उसकी हालत में सुधार है।