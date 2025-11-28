मध्य प्रदेश में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को गोली मारकर पकड़ा गया

मध्य प्रदेश में बच्ची से रेप के आरोपी को भोपाल में गोली मारकर पकड़ा गया

लेखन गजेंद्र 12:23 pm Nov 28, 202512:23 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 6 साल की बच्ची से रेप करने वाले 23 वर्षीय आरोपी सलमान उर्फ नजर को गुरुवार रात को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पिछले 6 दिन से फरार था। आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में एक सब-इंस्पेक्टर की बंदूक छीनकर पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद उसे गोली मारकर पकड़ा गया। आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी है। उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।