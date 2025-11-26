दिल्ली विस्फोट से जुड़े आरोपी डॉक्टर ने अस्पताल से मांगी थी अग्रिन तनख्वाह

दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट के मामले में प्रमुख आरोपियों में एक डॉक्टर अदील अहमद राथर ने अस्पताल से अग्रिम तनख्वाह मांगी थी। यह खुलासा उसकी व्हाट्सऐप चैट से हुआ है। आरोपी ने तनख्वाह विस्फोट से 2 महीने पहले मांगी थी। जांचकर्ताओं को शक है कि आरोपी डॉक्टर ने मांगी गई धनराशि का इस्तेमाल आतंकवादी हमले के लिए किया था। आरोपी अभी जेल में है।

संदेश व्हाट्सऐप संदेश में क्या लिखा है? सहारनपुर के एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर राथर ने एक अज्ञात वरिष्ठ अधिकारी को 5 सितंबर से 9 सितंबर तक संदेश भेजकर अनुरोध किया था। उसने लिखा, "सर...मैंने वेतन क्रेडिट का अनुरोध किया है...बहुत मदद होगी, सर...मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कृपया इसे मेरे खाते में जमा कर दीजिए, महोदय...वह खाता जो मैंने पहले दिया था।" उसने 6 सितंबर को और उसके बाद 9 सितंबर को फिर से यही अनुरोध किया और 'सख्त जरूरत' बताकर पैसे मांगे थे।

पहचान अनंतनाग से सहारनपुर आया था आरोपी डॉक्टर जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पूर्व सीनियर रेजिडेंट अदील मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक अस्पताल में कार्यरत थे। उनको 10 नवंबर को दिल्ली विस्फोट से पहले 'सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल' के तहत 6 नवंबर को गिरफ्तार किया गाय था। हालांकि, उन्होंने फोन से सभी संदेश डिलीट कर दिए थे। जांच अधिकारियों का कहना है कि विस्फोट में इस्तेमाल 26 लाख रुपये में 8 लाख रुपये अदील ने दिए थे। उसे कोषाध्यक्ष कहते थे।