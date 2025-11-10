फरीदाबाद 360 किलो विस्फोटक मामले में गिरफ्तार महिला डॉक्टर के बारे में क्या-क्या पता चला?

पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद से गिरफ्तार शकील से जुड़ी एक असॉल्ट राइफल AK-47 और कुछ अन्य हथियार अल-फलाह विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला डॉक्टर शाहीन की स्विफ्ट डिजायर कार से मिली है। पुलिस ने हथियार बरामद कर लिए हैं और महिला को गिरफ्तार कर जम्मू-कश्मीर पुलिस श्रीनगर ले गई है। पुलिस को शक है कि आरोपी शकील महिला की कार इस्तेमाल कर रहा था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में शाहीन को शकील की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है।

परिचय

कहां की रहने वाली है महिला?

पुलिस का कहना है कि महिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लालबाग से है। रिपोर्ट्स हैं कि शाहीन और शकील का संपर्क संदिग्ध लोगों से है, जिनके तार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से जुड़े हैं। पुलिस जांच कर रही है कि क्या शाहीन ने अपनी कार दी थी या हथियार और सामग्री ले जाने में माध्यम का काम किया था। पुलिस उसके संचार और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है और उसकी सक्रिय भागीदारी तलाश रही है।