दिल्ली में दिवाली की सुबह 'बेहद खराब' दर्जे में हवा, दूसरे चरण की पाबंदियां लागू
क्या है खबर?
दिल्ली में दिवाली की सुबह लोगों को वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ मिला, जिससे राष्ट्रीय राजधानी की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई। सोमवार सुबह साढ़े 7 बजे तक, शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 335 पर पहुंच गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में था।यह अधिकतर निगरानी केंद्रों ने इसका स्तर 300 से ऊपर दर्ज किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, इंडिया गेट के आसपास इसका स्तर 347 दर्ज किया गया है। इसके साथ पाबंदियां बढ़ाई गई हैं।
प्रदूषण
आनंद विहार सबसे प्रदूषित
CPCB के मुताबिक, रविवार रात दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में 24 ने वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' दर्ज की है। सोमवार सुबह तक, आनंद विहार में सबसे जहरीली हवा दर्ज की गई, जहां का AQI 417 था, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। नई दिल्ली क्षेत्र में AQI 367, विजय नगर (गाजियाबाद) में 348, नोएडा में 341 और गुरुग्राम में 283 दर्ज किया गया है। रविवार शाम को 12 स्टेशनों ने वायु गुणवत्ता को 'बहुत खराब' बताया है।
पाबंदियां
GRAP के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को चार चरणों में लागू किया जाता है। AQI 200 के ऊपर पहुंचने पर पहला चरण लागू होता है, जो चल रहा है। अब AQI 355 से ऊपर है, ऐसे में GRAP के तहत दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हो गई है। अब दिल्ली-NCR में केवल नैचुरल गैस, बायो गैस या LPG से चलने वाले जनरेटर चलेंगे। पार्किंग शुल्क बढ़ेगा, CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा।
जानकारी
AQI को जानिए
वायु गुणवत्ता को AQI के जरिए मापते हैं, जिसके बाद प्रतिबंध लागू होते हैं। 0-50 अंक के AQI को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 200-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' तथा 401-500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।
प्रदूषण
दिवाली के बाद बढ़ेगा और प्रदूषण
दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हो सकती है। ऐसे में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी है और बिक्री 18-20 अक्टूबर तक होगी। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिवाली के अगले दिन मंगलवार को वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने की आशंका जताई है।
दिल्ली में सुबह का दृश्य
#WATCH | Visuals from the India Gate as GRAP-2 invoked in Delhi.
The Air Quality Index (AQI) around the India Gate was recorded at 347, in the 'Severe' category, in Delhi this morning as per the Central Pollution Control Board (CPCB).