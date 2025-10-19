LOADING...
केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को दिए 1,950 करोड़ रुपये

क्या है खबर?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को अग्रिम राशि के रूप में 1,950.80 करोड़ रुपये जारी करने को मंज़ूरी दे दी है। यह राशि 2025-26 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में केंद्र के हिस्से की दूसरी किस्त है। इसमें से 384.40 करोड़ रुपये कर्नाटक और 1,566.40 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के लिए आवंटित किए हैं। इससे दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दी जा सकेगी।

प्रतिबद्धता

बाढ़ प्रभावित राज्यों की सहायता करने की प्रतिबद्धता

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस साल केंद्र ने SDRF के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत 15 राज्यों को 2,189.28 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इससे आपदा पीड़ितों को मदद मिल सकी है।

सहायता

केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई रसद सहायता

इसके अलावा, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 21 राज्यों को 4,571.30 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 9 राज्यों को 372.09 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस मानसून के मौसम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), सेना और वायु सेना की टीमों को तैनात करके रसद सहायता भी प्रदान की है। इससे आपदा के समय लोगाें को त्वरित रसद सामग्री मिल सकी।