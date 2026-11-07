तेजा सज्जा अमेरिका में रहने वाली लड़की को बनाएंगे हमसफर, मुख्यमंत्री को दिया सगाई का न्योता

तेजा की सगाई नवंबर, 2026 में होगी, जिसके बाद वो अगले महीने राजस्थान में एक निजी समारोह में शादी रचाएंगे।

शादी के बाद तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन भी किया जाएगा।

अपनी होने वाली दुल्हन को लेकर बात करते हुए तेजा सज्जा ने खुलासा किया कि उनकी मंगेतर अमेरिका में रहती हैं और अपने पिता के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती हैं। उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है।