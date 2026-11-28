तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून पर आज दीपक जलाया जाएगा (फाइल तस्वीर)

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तमिलनाडु में आज जलेगा कार्तिगई दीपम, सुरक्षा के लिए CRPF तैनात

लेखन आबिद खान 09:41 am Nov 28, 202609:41 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून पर आज दीपक जलाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को पहाड़ी पर तैनात किया गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पहाड़ी पर स्थित दरगाह से कम से कम 50 मीटर दूर दीपथून पर दीपक जलाया जाए। हालांकि, कोर्ट द्वारा निर्धारित तारीख पर दीपक नहीं जल सका, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी।