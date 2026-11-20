दीपक मंदिर समिति के कुछ ही सदस्य जलाएंगे। इसका आकार और बनावट मदुरै जिला कलेक्टर को मंदिर प्रबंधन, ASI और पुलिस कमिश्नर से सलाह कर तय करेंगे।

कलेक्टर व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। पुलिस सुरक्षा देगी और जरूरत पड़ने पर CRPF की मदद ली जाएगी।

भीड़ के इकट्ठा होने, नारेबाजी, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक रहेगी।

जिला प्रशासन दीया जलाने का समय और रास्ता तय करेगा।

समारोह के तुरंत बाद जगह खाली करनी होगी। कुछ भी सामान वहां नहीं रहेगा।