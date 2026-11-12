दिल्ली में दिवाली से पहले ही बिगड़ने लगी थी, PM2.5 पिछले साल से दोगुना हुआ

प्रदूषण में यह बढ़ोतरी चारों तरफ से फैल रहे प्रदूषण के कारण हुई है। गाड़ियां, फैक्ट्रियाँ, निर्माण से उड़ने वाली धूल और कचरा जलाना, ये सभी इसके बड़े कारण हैं।

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने स्वच्छ ईंधन और ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों जैसे कई कदम उठाए हैं, फिर भी प्रदूषण लगातार ज्यादा बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि असली बदलाव तभी आएगा जब सभी मिलकर काम करेंगे।