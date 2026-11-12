दिल्ली में दिवाली से पहले ही बिगड़ने लगी थी, PM2.5 पिछले साल से दोगुना हुआ
लेखन आबिद खान
दिवाली 2026 से ठीक पहले दिल्ली की हवा बहुत खराब हो गई थी। शहर में PM2.5 का स्तर 236 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया था, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने बताया है कि हाल के सालों में यह सबसे ज्यादा है, जिससे शहर की हवा गंभीर रूप से अस्वास्थ्यकर हो गई है।
स्वच्छ ईंधन के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण बरकरार
प्रदूषण में यह बढ़ोतरी चारों तरफ से फैल रहे प्रदूषण के कारण हुई है। गाड़ियां, फैक्ट्रियाँ, निर्माण से उड़ने वाली धूल और कचरा जलाना, ये सभी इसके बड़े कारण हैं।
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने स्वच्छ ईंधन और ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों जैसे कई कदम उठाए हैं, फिर भी प्रदूषण लगातार ज्यादा बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि असली बदलाव तभी आएगा जब सभी मिलकर काम करेंगे।