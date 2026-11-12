दिल्ली की हवा का 'काला सच': दिवाली पर 49 प्रतिशत ज्यादा था प्रदूषण, CREA ने खोला राज

CREA ने 8-9 नवंबर के बीच सिर्फ 2 दिनों में 255 घंटे की रीडिंग गायब पाई। यह कुल उपलब्ध डेटा का लगभग 18 प्रतिशत था। जब इन खाली जगहों को भरा गया, तो सामने आया कि कुछ निगरानी स्टेशनों पर तो PM2.5 का स्तर 3,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से भी ऊपर चला गया था।

यह समूह अब इस बात पर जोर दे रहा है कि वायु गुणवत्ता की निगरानी में और ज्यादा पारदर्शिता लाई जाए और उसे बेहतर तरीकों से मापा जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि वे असल में कैसी हवा में सांस ले रहे हैं।