दिल्ली की हवा का 'काला सच': दिवाली पर 49 प्रतिशत ज्यादा था प्रदूषण, CREA ने खोला राज
दिल्ली में दिवाली के दौरान हवा उतनी साफ नहीं थी, जितना सरकारी रिपोर्ट में दिखाया गया था। CREA ने पाया कि प्रदूषण का स्तर असल में 49 प्रतिशत ज्यादा था।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने PM2.5 के आंकड़ों को 1,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक सीमित कर दिया था। इस सीमा से ऊपर के किसी भी आंकड़े को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था।
जब इन छूटे हुए आंकड़ों को जोड़ा गया, तो उस दिन का औसत प्रदूषण 269 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से बढ़कर 400 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया।
दिल्ली में 255 मिसिंग रीडिंग मिलीं
CREA ने 8-9 नवंबर के बीच सिर्फ 2 दिनों में 255 घंटे की रीडिंग गायब पाई। यह कुल उपलब्ध डेटा का लगभग 18 प्रतिशत था। जब इन खाली जगहों को भरा गया, तो सामने आया कि कुछ निगरानी स्टेशनों पर तो PM2.5 का स्तर 3,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से भी ऊपर चला गया था।
यह समूह अब इस बात पर जोर दे रहा है कि वायु गुणवत्ता की निगरानी में और ज्यादा पारदर्शिता लाई जाए और उसे बेहतर तरीकों से मापा जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि वे असल में कैसी हवा में सांस ले रहे हैं।
रिपोर्टिंग में पारदर्शिता की मांग की
CREA के मनोज कुमार ने कहा कि यह घटना बताती है कि प्रदूषण के सबसे खराब समय को पहचानना कितना जरूरी है, खासकर दिवाली जैसे बड़े आयोजनों के आस-पास। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये खुलासे प्रदूषण की रिपोर्टिंग को और ज्यादा ईमानदार बनाएंगे और इसमें अधिक पारदर्शिता लाएंगे।