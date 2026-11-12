खाकी पर दाग: पंजाब पुलिस का कांस्टेबल ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव, NDPS में होगी गिरफ्तारी?
लेखन आबिद खान
पैसे के लेन-देन में हुए विवाद के बाद, पंजाब पुलिस ने 11 नवंबर को कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। उनके दोस्त अमनदीप को भी हिरासत में लिया गया। उनका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेस (NDPS) एक्ट के तहत उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
जांच का दायरा बढ़ा, 2 और गिरफ्तार
पुलिस ने निर्मल सिंह निम्मा और बलजीत सिंह नाम के 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य संदिग्ध गगनदीप सिंह की तलाश अभी भी जारी है।
अधिकारियों का कहना है कि वे ड्रग सप्लाई नेटवर्क की गहराई में जा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। यह कोई अकेला मामला नहीं है। हाल ही में पंजाब पुलिस के एक और अफसर का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, जिससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों में भी नशे की लत को लेकर नई चिंताएं पैदा हो रही हैं।