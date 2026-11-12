खाकी पर दाग: पंजाब पुलिस का कांस्टेबल ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव, NDPS में होगी गिरफ्तारी?

पुलिस ने निर्मल सिंह निम्मा और बलजीत सिंह नाम के 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य संदिग्ध गगनदीप सिंह की तलाश अभी भी जारी है।

अधिकारियों का कहना है कि वे ड्रग सप्लाई नेटवर्क की गहराई में जा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। यह कोई अकेला मामला नहीं है। हाल ही में पंजाब पुलिस के एक और अफसर का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, जिससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों में भी नशे की लत को लेकर नई चिंताएं पैदा हो रही हैं।