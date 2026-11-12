पंजाब में AAP के मंत्री को लोगों ने घेरा, चोरी और नशे को लेकर किए सवाल
पंजाब के संगरूर जिले के टोलेवाल गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। इस दौरान राज्य के मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा को एक स्थानीय युवक ने घेरा।
टोलेवाल के ही रहने वाले निहंग गुरप्रीत सिंह ने उन पर आरोप लगाया कि वे इलाके में चिट्टे (हेरोइन) की खुलेआम बिक्री और बढ़ती चोरियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। गुरप्रीत सिंह ने अरोड़ा को सीधे चुनौती दी कि वे गांव वालों के सामने इन समस्याओं पर बात करें। एक और स्थानीय व्यक्ति ने भी गुरप्रीत की बात का समर्थन किया। इस पर अरोड़ा ने पुलिस अधिकारियों को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।
ड्रग्स के मुद्दे पर विपक्ष ने AAP को घेरा
इस घटना ने तुरंत राजनीतिक रूप ले लिया। विपक्षी नेताओं ने ड्रग्स की समस्या से निपटने में नाकाम रहने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की कड़ी आलोचना की। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बदल ने तो यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के अपने शहर के पास भी ड्रग्स की बिक्री बदस्तूर जारी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो पंजाब के गांवों में AAP के मंत्रियों का घुसना भी मुश्किल हो गया है।