पंजाब में AAP के मंत्री को लोगों ने घेरा, चोरी और नशे को लेकर किए सवाल

पंजाब के संगरूर जिले के टोलेवाल गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। इस दौरान राज्य के मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा को एक स्थानीय युवक ने घेरा।

टोलेवाल के ही रहने वाले निहंग गुरप्रीत सिंह ने उन पर आरोप लगाया कि वे इलाके में चिट्टे (हेरोइन) की खुलेआम बिक्री और बढ़ती चोरियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। गुरप्रीत सिंह ने अरोड़ा को सीधे चुनौती दी कि वे गांव वालों के सामने इन समस्याओं पर बात करें। एक और स्थानीय व्यक्ति ने भी गुरप्रीत की बात का समर्थन किया। इस पर अरोड़ा ने पुलिस अधिकारियों को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।