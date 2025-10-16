CJI गवई पर जूता फेंकने वाले आरोपी वकील के खिलाफ चलेगा अवमानना का मुकदमा, मंजूरी मिली

अधिवक्ता सिंह ने दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल से मिली अनुमति की जानकारी दी और सॉलिसिटर जनरल ने इसकी पुष्टि की। लाइव लॉ के मुताबिक, सिंह ने कहा कि उन्होंने अटॉर्नी जरनल की सहमति ले ली है और कल सुनवाई की मांग कर रहे हैं। मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि अनुमति के बाद अवमानना का मामला शुरू होना चाहिए, संवैधानिक निष्ठा सवालों के घेरे में है।

अनुरोध

दिवाली के बाद मामला सूचीबद्ध होगा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पूछा कि क्या मुद्दे को उठाना चाहिए, जबकि CJI ने घटना को अनदेखा कर दिया है। इस पर वकील सिंह ने कहा, "जिस तरह से मामले को सोशल मीडिया तूल दे रहा है, उससे संस्था को कुछ नुकसान हो रहा है।" मेहता ने कहा कि CJI ने महानता का संकेत दिया, लेकिन घटना को सोशल मीडिया पर सही ठहराना चिंता का विषय है। मामला दिवाली की छुट्टी के बाद सूचीबद्ध होगा।