राजस्थान के बाड़मेर में ट्रेलर से टकराई स्कॉर्पियो, कार सवार 4 दोस्तों की जिंदा जलकर मौत
क्या है खबर?
राजस्थान के जैसलमेर में स्लीपर बस हादसे के बाद बाड़मेर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां के सिणधरी थाना क्षेत्र में सड़ा गांव के पास गुरुवार तड़के एक ट्रेलर और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई, जिससे उसमें सवार 4 लोग जिंदा जल गए। मृतकों की पहचान डाबड़ निवासी मोहन सिंह (35), शम्भू सिंह (20), पांचाराम (22) और प्रकाश (28) के रूप में हुई है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
गुड़ामालानी के रहने वाले 5 दोस्त स्कॉर्पियो से सिणधरी होटल में बुधवार रात खाना खाने गए थे। देर रात घर वापस जाते समय बालोतरा-सिणधरी मेगा हाईवे पर सामने से आ रही ट्रेलर से उनकी स्कॉर्पियो टकरा गई। घटना के समय कार तेज रफ्तार में थी। टक्कर के तुरंत बाद कार आग का गोला बन गई। ट्रेलर चालक ने किसी तरह जलती कार से स्कॉर्पियो चालक दिलीप सिंह को बाहर निकाला, जबकि अन्य दोस्त दरवाजा लॉक होने से अंदर रह गए।
घटना
एक दिन पहले जैसलेमेर में जली थी पूरी बस
एक दिन पहले ही राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार दोपहर को जोधपुर जा रही एक AC स्लीपर बस आग का गोला बन गई थी। बस में 57 यात्री सवार थे, जिसमें 20 की जलकर मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग बुरी तरह झुलस गए थे। हादसा वार म्यूजियम के पास हुआ था। बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट और AC का कंप्रेसर फटना बताया जा रहा है। यात्रियों के शव पहचाने नहीं जा रहे हैं।