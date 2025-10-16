राजस्थान के बाड़मेर में ट्रेलर से टकराई स्कॉर्पियो, कार सवार 4 दोस्तों की जिंदा जलकर मौत

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

गुड़ामालानी के रहने वाले 5 दोस्त स्कॉर्पियो से सिणधरी होटल में बुधवार रात खाना खाने गए थे। देर रात घर वापस जाते समय बालोतरा-सिणधरी मेगा हाईवे पर सामने से आ रही ट्रेलर से उनकी स्कॉर्पियो टकरा गई। घटना के समय कार तेज रफ्तार में थी। टक्कर के तुरंत बाद कार आग का गोला बन गई। ट्रेलर चालक ने किसी तरह जलती कार से स्कॉर्पियो चालक दिलीप सिंह को बाहर निकाला, जबकि अन्य दोस्त दरवाजा लॉक होने से अंदर रह गए।