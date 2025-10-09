CJI गवई पर जूता फेंकने वाला वकील बार से निष्कासित, सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश निषेध

नोटिस बार एसोसिएशन ने क्या कहा? बार एसोसिएशन ने जारी नोटिस कहा, "ऐसा निंदनीय, अव्यवस्थित और असंयमित व्यवहार न्यायालय के एक अधिकारी के लिए पूरी तरह से अनुचित है और यह पेशेवर नैतिकता, शिष्टाचार और सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। राकेश किशोर द्वारा किया गया हमला न्यायिक स्वतंत्रता और अदालती कार्यवाही की पवित्रता पर सीधा हमला है। कार्यकारी समिति ने यह विचार किया कि राकेश किशोर को अस्थायी सदस्य बनाए रखना एसोसिएशन के सदस्यों से अपेक्षित गरिमा-अनुशासन के साथ पूरी तरह असंगत होगा।"

प्राथमिकी बेंगलुरु में वकील के खिलाफ FIR दर्ज CJI गवई ने आरोपी वकील पर कोई कार्यवाही से मना किया है। इसके बावजूद बेंगलुरु के विधान सौधा थाने में उनके खिलाफ जीरो FIR दर्ज की गई है। FIR अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भक्तवचला (73) की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ है। उन्होंने घटना को गंभीर और न्यायपालिका की गरिमा पर आघात बताया है। दूसरी तरफ, एक वकील ने भी किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से सहमति मांगी है।