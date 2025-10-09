CJI गवई ने जूता फेंकने की घटना पर चुप्पी तोड़ी, कहा- मेरे लिए भूला हुआ अध्याय

घटना न्यायमूर्ति उज्जल भुइया काफी नाराज रिपोर्ट के मुताबिक, घटना से न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां खासे नाराज हैं, जो पीठ का भी हिस्सा थे। उन्होंने घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मेरे अपने विचार हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यह कोई मजाक की बात नहीं है! मुझे इसके लिए कोई खेद नहीं है, यह संस्था का अपमान है। न्यायमूर्ति भुइयां CJI के उस फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आरोपी वकील राकेश किशोर (71) के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की।

आपत्ति सॉलीसीटर जनरल ने भी क्षमा के अयोग्य बताया न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि वर्षों से न्यायाधीशों के रूप में, कई ऐसे काम हुआ हैं, जिन्हें दूसरे लोग उचित नहीं मानते, लेकिन इससे न्यायाधीश द्वारा किए गए कार्यों बारे में हमारी राय नहीं बदलती है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वकील राकेश के इस काम को पूरी तरह से क्षमा के अयोग्य बताया है और कहा कि उसे केवल मुख्य न्यायाधीश की उदारता के कारण ही बरी किया गया।