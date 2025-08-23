मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस के शौचालय में मिला बच्चे का शव, मथुरा रेलवे स्टेशन से बच्ची का अपहरण

रेलवे से जुड़ी 2 चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से है। यहां गोरखपुर से मुंबई आने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन के शौचालय के कूड़ेदान में 5 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं, मथुरा रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने एक साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया है।

मुंबई बच्चे के गले पर चोट के निशान जानकारी के मुताबिक, बच्चे का शव लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुशीनगर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22537) के AC कोच B2 के शौचालय के अंदर लगे कूड़ेदान से मिला है। जब यात्रियों की नजर इस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत रेलवे स्टाफ को सूचना दी। बच्चे की उम्र 5 साल के आसपास बताई जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बच्चे का कहीं से अपहरण किया गया था। बच्चे के गले पर चोट के निशान हैं।

मामला बच्चे का अपहरण किए जाने का शक शुरुआती जांच पता चला है कि बच्चे का अपहरण उसके रिश्तेदार ने किया था। मामले में बच्ची के मौसेरे भाई की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने कहा, "यह पता लगाया जा रहा है कि बच्चा ट्रेन में किस स्टेशन से चढ़ा और उसके साथ कोई और था या नहीं। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और यात्रियों से पूछताछ भी कर रही है ताकि घटना की कड़ी जोड़ी जा सके।"

मथुरा मथुरा रेलवे स्टेशन से बच्ची का अपहरण शुक्रवार रात मथुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से एक साल की बच्ची का अपहरण हो गया। बताया जा रहा है कि जबलपुर की रहने वाली पूजा अपनी 2 बच्चियों के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इस बीच वो शौच करने के लिए गई और आते वक्त देखा कि एक युवक उनकी एक साल की बच्ची को ले जा रहा है। महिला ने शोर मचाया, लेकिन युवक बच्ची को लेकर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सवार हो गया।