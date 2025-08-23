छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को कथित करोड़ों रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मामले में 5 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें रायपुर में विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें 6 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
मांग
ED ने की थी न्यायिक हिरासत की मांग
ED के वकील सौरभ पांडे ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि चैतन्य मामले की जांच में जांचकर्ताओं का सहयोग नहीं कर रहे हैं। एजेंसी को शराब घोटाले में उनकी भूमिका का पता चला है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच के लिए ED को अगर और पूछताछ करनी है तो वह अगली सुनवाई में रिमांड मांग सकती है।
गिरफ्तारी
ED ने चैतन्य को 18 जुलाई को किया था गिरफ्तार
बता दें कि ED ने चैतन्य को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 दिन के लिए रिमांड पर रखा गया था। उससे पहले ED की टीम ने भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निजी निवास स्थान पर दबिश दी थी। कई घंटों की तलाशी और पूछताछ के बाद टीम ने पहले चैतन्य को हिरासत में लिया था और फिर बाद में गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया था।
पृष्ठभूमि
क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला?
ED का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 2019 से 2022 के बीच शराब घोटाला किया गया था। उस समय प्रदेश में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार थी। कथित घोटाला पहले 2,112 करोड़ रुपये का था जो अब बढ़कर 3,200 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। ED जांच में पता चला कि वरिष्ठ नौकरशाह, राजनेता और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मिलकर एक समानांतर आबकारी प्रणाली संचालित की और बिना दस्तावेज के बेहिसाब शराब बेची, जिससे राजस्व को नुकसान पहुंचा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
#WATCH | Chhattisgarh: Chaitanya Baghel, son of former Chief Minister Bhupesh Baghel, produced before a Raipur court today after his ED custody ended. He was arrested in a money laundering case linked to an alleged liquor scam. pic.twitter.com/8kjIH7CtFl— ANI (@ANI) August 23, 2025