छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया (तस्वीर: एक्स/@AskAnshul)

छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब तक सबसे अधिक 208 नक्सलियों ने हथियार डाले

लेखन गजेंद्र
Oct 17, 2025
12:54 pm
क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में शुक्रवार 17 अक्टूबर का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। आज 208 नक्सलियों ने अपने हथियार पुलिस के सामने डाल दिए हैं। एक दिन पहले ही राज्य में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद 208 और नक्सली मुख्यधारा में लौट आए हैं। शुक्रवार को उनको जगदलपुर में पुलिस लाइन लाया गया। यहां एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण किया।

कुल 153 हथियार जब्त किए गए

शुक्रवार को माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य वासुदेव राव उर्फ ​​सतीश उर्फ ​​रूपेश उर्फ ​​विकल्प, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य रनिता और संतु ने आत्मसमर्पण किया। इनके साथ 20 से अधिक डिविजनल कमेटी, 30 से अधिक एरिया कमेटी सदस्य और अन्य कैडर माओवादी शामिल हैं। इनसे कुल 153 हथियार जब्त किए गए, जिसमें 19 AK-47 राइफल, 17 SLR, 23 इंसास, 1 इंसास LMG, 36 .303 राइफल, 4 कार्बाइन, 11 BGL लॉन्चर, 41 12 बोर-सिंगल शॉट और 1 पिस्तौल है।

अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सल से मुक्त

गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर बताया था कि छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गया है, अब सिर्फ दक्षिण बस्तर बाकी है। शाह ने बताया था कि जनवरी, 2024 से छत्तीसगढ़ में 2,100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 1,785 गिरफ्तार हुए और 477 मारे गए हैं। उन्होंने नक्सलियों को 31, मार्च 2026 तक मुख्यधारा में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सेना उनको उखाड़ फेकेगी।