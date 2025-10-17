छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब तक सबसे अधिक 208 नक्सलियों ने हथियार डाले
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में शुक्रवार 17 अक्टूबर का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। आज 208 नक्सलियों ने अपने हथियार पुलिस के सामने डाल दिए हैं। एक दिन पहले ही राज्य में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद 208 और नक्सली मुख्यधारा में लौट आए हैं। शुक्रवार को उनको जगदलपुर में पुलिस लाइन लाया गया। यहां एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण किया।
नक्सलवाद
कुल 153 हथियार जब्त किए गए
शुक्रवार को माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य वासुदेव राव उर्फ सतीश उर्फ रूपेश उर्फ विकल्प, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य रनिता और संतु ने आत्मसमर्पण किया। इनके साथ 20 से अधिक डिविजनल कमेटी, 30 से अधिक एरिया कमेटी सदस्य और अन्य कैडर माओवादी शामिल हैं। इनसे कुल 153 हथियार जब्त किए गए, जिसमें 19 AK-47 राइफल, 17 SLR, 23 इंसास, 1 इंसास LMG, 36 .303 राइफल, 4 कार्बाइन, 11 BGL लॉन्चर, 41 12 बोर-सिंगल शॉट और 1 पिस्तौल है।
#WATCH | Jagdalpur, Chhattisgarh | A total of 208 Naxalites, along with 153 weapons, have been brought to the Police Lines for surrender and rehabilitation. With this, most of Abujhmad will be free from Naxalite influence pic.twitter.com/iRZC2y84S7— ANI (@ANI) October 17, 2025
#WATCH | Chhattisgarh | 208 Naxalites surrender and lay down their weapons before security forces in Bastar's Jagdalpur to join the mainstream, as they express confidence in the Constitution of India pic.twitter.com/mDkpFOvLSP— ANI (@ANI) October 17, 2025
राहत
अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सल से मुक्त
गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर बताया था कि छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गया है, अब सिर्फ दक्षिण बस्तर बाकी है। शाह ने बताया था कि जनवरी, 2024 से छत्तीसगढ़ में 2,100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 1,785 गिरफ्तार हुए और 477 मारे गए हैं। उन्होंने नक्सलियों को 31, मार्च 2026 तक मुख्यधारा में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सेना उनको उखाड़ फेकेगी।