छत्तीसगढ़: अमित शाह ने अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित किया, 170 का आत्मसमर्पण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर, जो कभी आतंकवादियों के गढ़ थे, आज नक्सली आतंक से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब दक्षिण बस्तर में बाकी है, जिसे हमारे सुरक्षा बल जल्द जड़ से मिटा देंगे।

आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ में 170 ने किया आत्मसमर्पण शाह ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, 'नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक ऐतिहासिक दिन। आज, छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कल राज्य में 27 ने हथियार डाल दिए थे। महाराष्ट्र में, कल 61 नक्सली मुख्यधारा में लौट आए। कुल मिलाकर, पिछले दो दिनों में 258 युद्ध-प्रशिक्षित वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का त्याग किया है। मैं हिंसा का त्याग करने और भारत के संविधान में विश्वास रखने के उनके निर्णय की सराहना करता हूं।'

नक्सलवाद 31 मार्च तक नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प शाह ने आगे लिखा कि जनवरी, 2024 से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद, 2,100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 1,785 गिरफ्तार हुए और 477 मारे गए हैं। उन्होंने दोहराया कि ये आंकड़े 31 मार्च, 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है।