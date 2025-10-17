सबरीमाला मंदिर के पूर्व पुजारी को सोना चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया

केरल में पतनमतिट्टा जिले की पहाड़ियों पर स्थित सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। केरल हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल (SIT) ने शुक्रवार तड़के बेंगलुरु के उन्नीकृष्णन पोट्टी (पूर्व पुजारी, अब व्यवसायी) को गिरफ्तार किया है। STF ने पोट्टी को तिरुवनंतपुरम के निकट उनके आवास से हिरासत में लिया था। गुरुवार को अपराध शाखा कार्यालय में लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद शुक्रवार को गिरफ्तारी हुई है।

जांच पोट्टी ने पुलिस को क्या बताया? पोट्टी को SIT मेडिकल जांच के लिए तिरुवनंतपुरम जनरल अस्पताल ले गई। दोपहर बाद उसे रन्नी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूछताछ के दौरान पोट्टी ने कबूल किया है कि उसने सोने की लूट की योजना बनाई थी, जिसकी जानकारी त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के अधिकारियों को भी थी। उसने बताया कि चोरी का सोना TDB सदस्यों के बीच बांटा गया था। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने राज्य के देवस्वओम मंत्री वीएन वासवन का इस्तीफा मांगा है।

जांच सोने की चोरी के 2 मामलों की जांच कर रही है SIT SIT मंदिर से सोना चोरी होने के 2 मामलों की जांच कर रही है, जिसमें एक द्वारपालक (संरक्षक) की मूर्तियों से गायब सोना और दूसरा श्रीकोविल (गर्भगृह) द्वार सोने से मढ़ी तांबे की चौखटों से सोने की चोरी से संबंधित है। पोट्टी के खिलाफ दोनों मामलों में FIR दर्ज की गई है। साथ ही SIT 2019 में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए पोट्टी को द्वारपालक और चौखट को सौंपने में TDB अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है।