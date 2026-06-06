CBSE 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करती रहेगी विवादित कोएम्प्ट एडुटेक- रिपोर्ट

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कांग्रेस बोली- शिक्षा मंत्री का पद पर बने रहना छात्रों का अपमान

विवाद पर कांग्रेस ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पद पर बने रहना सत्ता की उनकी निर्लज्ज लालसा को दर्शता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'मंत्री महोदय को इन कमियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये कमियां उनकी देखरेख में हुई हैं, चाहे उनकी सक्रिय भागीदारी से हों, या फिर उनकी अपनी नाकामी और कामकाज के प्रति लापरवाह रवैये से। किसी भी हाल में उनका पद पर बने रहना लाखों छात्रों और उनके परिवारों का अपमान है।'