कनाडा के प्रधानमंत्री इस महीने के अंत में आएंगे भारत, प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात  

बयान

मुंबई और दिल्ली जाएंगी प्रधानमंत्री कार्नी

आधिकारिक बयान के अनुसार, कार्नी 26 फरवरी से 7 मार्च तक भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का दौरा करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। कार्नी अपने भारत दौरे की शुरुआत मुंबई से करेंगे और फिर दिल्ली जाएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री कार्नी और मोदी के बीच इससे पहले G7 और G20 शिखर सम्मेलनों के दौरान 2 बार मुलाकात हो चुकी है।