गोंडा में जहर खाने वाले BLO के परिजन का दावा- OBC वोट काटने का दबाव था
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगे बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) विपिन यादव की बुधवार को मौत हो गई है। उन्होंने कल जहर खाया था। अब उनकी पत्नी के भाई प्रतीक यादव ने आरोप लगाया है कि उनके जीजा विपिन पर प्रशासन की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह परेशान थे। उन्होंने बताया कि जीजा को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) मतदाताओं के नाम हटाने को कहा गया था।
आरोप
क्या बोले प्रतीक यादव?
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में प्रतीक ने बताया, "मेरी एक दिन पहले शाम को उनसे (विपिन से) बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि SDM, लेखपाल और BDO उनको बुला-बुलाकर दबाव डाल रहे हैं। वे कह रहे कि OBC का वोट काटे और अन्य वोट बढ़ाए। वो (जीजा) कह रहे थे कि जितने उनको मिले हैं, वो सबका वोट बनाएंगे, लेकिन बार-बार सस्पेंड करने और पुलिस से उठवा लेने की धमकी दी जा रही थी।"
दबाव
वोट कटवाने का दबाव
प्रतीक ने आगे कहा, "अधिकारी SIR की वोटर सूची से OBC का नाम कटवाना चाह रहे थे। दबाव बनाने वालों में SDM, लेखपाल और BDO शामिल हैं। हमने दीदी के नंबर से जीजा से बात की थी। उनके पास 700 मतदाताओं की सूची मिली थी, जबकि उन्होंने 350 पूरा कर लिया था। वो कह रहे थे कि उनके ऊपर बहुत दबाव है, वह काम नहीं कर पा रहे हैं।"
ट्विटर पोस्ट
BLO के साले का वीडियो
मेरे जीजा से मेरी बात हुई थी. उन्होंने बताया कि अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि SIR में OBC वर्ग के वोट काटे जाएं.— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) November 26, 2025
OBC वर्ग के वोट ना काटने पर सस्पेंड करने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी जा रही थी.
- BLO विपिन यादव के साले प्रतीक यादव
(BLO विपिन यादव ने कल आत्महत्या कर ली) pic.twitter.com/j1JcAfVug8
घटना
क्या है मामला?
गोंडा में तरबगंज क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक विपिन ने मंगलवार को जहर खा लिया था। उनको गोंडा मेडिकल कॉलेज से लखनऊ ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनको हाल में BLO की ड्यूटी दी गई थी। उन्होंने मरने से पहले एख वीडियो में तरबगंज SDM विश्वामित्र सिंह, नवाबगंज BDO रवि गुप्ता और लेखपाल पर SIR को लेकर दबाव बनाने और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया था। हालांकि, जिलाधिकारी मामला पारिवारिक बता रही हैं।