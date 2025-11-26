गोंडा में जहर खाने वाले BLO के परिजन का दावा- OBC वोट काटने का दबाव था

आरोप क्या बोले प्रतीक यादव? सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में प्रतीक ने बताया, "मेरी एक दिन पहले शाम को उनसे (विपिन से) बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि SDM, लेखपाल और BDO उनको बुला-बुलाकर दबाव डाल रहे हैं। वे कह रहे कि OBC का वोट काटे और अन्य वोट बढ़ाए। वो (जीजा) कह रहे थे कि जितने उनको मिले हैं, वो सबका वोट बनाएंगे, लेकिन बार-बार सस्पेंड करने और पुलिस से उठवा लेने की धमकी दी जा रही थी।"

दबाव वोट कटवाने का दबाव प्रतीक ने आगे कहा, "अधिकारी SIR की वोटर सूची से OBC का नाम कटवाना चाह रहे थे। दबाव बनाने वालों में SDM, लेखपाल और BDO शामिल हैं। हमने दीदी के नंबर से जीजा से बात की थी। उनके पास 700 मतदाताओं की सूची मिली थी, जबकि उन्होंने 350 पूरा कर लिया था। वो कह रहे थे कि उनके ऊपर बहुत दबाव है, वह काम नहीं कर पा रहे हैं।"

ट्विटर पोस्ट BLO के साले का वीडियो मेरे जीजा से मेरी बात हुई थी. उन्होंने बताया कि अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि SIR में OBC वर्ग के वोट काटे जाएं.



OBC वर्ग के वोट ना काटने पर सस्पेंड करने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी जा रही थी.



- BLO विपिन यादव के साले प्रतीक यादव



(BLO विपिन यादव ने कल आत्महत्या कर ली) pic.twitter.com/j1JcAfVug8 — Ranvijay Singh (@ranvijaylive) November 26, 2025