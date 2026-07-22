NewsBytesExplainer: क्या पहचान छिपा सकती है पुलिस, सादे कपड़ों में तैनाती को लेकर क्या हैं नियम?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अध्याय 11 में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के नियम हैं। हालांकि, इसमें स्पष्ट नहीं है कि पुलिसकर्मियों या जवानों को अपनी पहचान बतानी जरूरी है या नहीं।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि कानून के तहत सिर्फ मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ही भीड़ को तितर-बितर कर सकते हैं। हथियारों से लैस अज्ञात लोगों की भीड़ कानूनी तौर पर किसी सार्वजनिक सभा को तितर-बितर होने के लिए नहीं कह सकती।